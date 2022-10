Usa: Corte suprema respinge richiesta di Trump, non interverrà su indagine Mar-a-Lago

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte suprema degli Stati Uniti ha respinto una richiesta avanzata dagli avvocati di Donald Trump, per intervenire nelle indagini del dipartimento della Giustizia sui documenti sequestrati ad agosto nella residenza dell’ex presidente Usa a Mar-a-Lago, in Florida. In precedenza, le autorità giudiziarie statunitensi hanno chiesto alla Corte di impedire a Raymond Dearie, il giudice incaricato di eseguire una perizia indipendente sui materiali sequestrati a Mar-a-Lago, di esaminare un centinaio di documenti classificati che gli agenti hanno portato via dalla villa. (Was)