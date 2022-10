Argentina: Georgieva (Fmi), prendere sul serio lotta contro inflazione e deficit (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'ultima revisione in particolare, il Consiglio ha riconosciuto che sono stati conseguiti gli obiettivi relativi alla soglia minima per le riserve internazionali nette e al tetto al finanziamento monetario del disavanzo fiscale, mentre ha approvato delle deroghe temporanee in materia di restrizioni sui cambi e operazioni multivaluta, raccomandando la graduale revoca. Kristalina Georgieva, direttrice generale dell'Fmi, ha rilasciato una dichiarazione sulla valutazione del Consiglio. "In risposta alle perturbazioni del mercato di metà 2022, il nuovo team economico argentino ha adottato misure correttive decisive che stanno iniziando a ripristinare la fiducia e la credibilità politica", ha sintetizzato, avvertendo che "saranno necessarie politiche macroeconomiche prudenti e un'attuazione costante del programma per affrontare la situazione ancora fragile". (segue) (Abu)