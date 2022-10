Argentina: Georgieva (Fmi), prendere sul serio lotta contro inflazione e deficit (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Georgieva ha ricordato che gli obiettivi di disavanzo primario sono stati fissati al 2,5 per cento del prodotto interno lordo per il 2022 e all'1,9 per cento per il 2023 e che a tale scopo è fondamentale accumulare riserve e ridurre ulteriormente la dipendenza dal finanziamento del disavanzo della banca centrale. "Ciò richiederà controlli sulla spesa ulteriormente rafforzati e una maggiore efficienza dei sussidi e della spesa sociale", per liberare risorse, invece, per progetti di infrastrutture energetiche cruciali e per l'assistenza mirata ai più vulnerabili. L'organizzazione di Washington ha quindi sollecitato la prosecuzione degli sforzi "per garantire una ristrutturazione riuscita del debito del Club di Parigi". (segue) (Abu)