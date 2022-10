Argentina: Georgieva (Fmi), prendere sul serio lotta contro inflazione e deficit (8)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La legge di Bilancio presentata a settembre in parlamento prevede per il 2022 una crescita del 4 per cento del Pil e proietta per il 2023 una riduzione del deficit dal 2,5 per cento all'1,9 per cento del Pil, e un calo dell'inflazione dal 95 al 60 per cento. Si tratta di mete ambiziose in quanto la riduzione del deficit verrebbe ottenuta senza rinunciare a ingenti investimenti pubblici in settori considerati strategici, mentre il calo dell'inflazione si dovrebbe realizzare in un contesto globale sfavorevole e in un contesto locale che prevede la svalutazione progressiva e programmata della moneta e la correzione al rialzo delle tariffe di luce, acqua e gas. (Abu)