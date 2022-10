America Latina: Fmi, rischi derivanti dall'inasprimento delle condizioni finanziarie globali (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inoltre "nonostante il rallentamento della crescita, l'America Latina continuerà a far fronte a un'inflazione elevata per qualche tempo", prevedono gli esperti dell'Fmi. "La rapida risposta delle principali banche centrali della regione, che hanno aumentato i tassi di interesse prima ancora di altri mercati contribuirà a ridurre l'inflazione, ma ciò richiederà tempo poiché la politica monetaria dovrà domare la domanda interna per esercitare pressioni al ribasso sui prezzi", prosegue il rapporto, che cita puntualmente i casi di Brasile, Cile, Colombia, Messico e Perù. In questo senso si afferma che "gli aumenti dei prezzi per questi cinque paesi raggiungeranno circa il 7,8 per cento entro la fine dell'anno e rimarranno elevati a circa il 4,9 per cento, nella maggior parte dei casi rimanendo ancora al di sopra delle fasce di tolleranza delle banche centrali nel 2023". (segue) (Was)