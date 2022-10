America Latina: Fmi, rischi derivanti dall'inasprimento delle condizioni finanziarie globali (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A livello globale, per l'Fmi, la crescita economica rallenterà al 2,7 per cento nel 2023, dopo aver raggiunto il 3,2 per cento quest'anno. Rispetto allo scorso luglio, l'istituto ha mantenuto la previsione di crescita globale per il 2022 e ha rivisto al leggero ribasso quella per l'anno prossimo. Si tratta, comunque, di stime molto inferiori rispetto a quelle prodotte all'inizio dell'anno, prima dello scoppio della guerra in Ucraina, quando l'Fmi prevedeva una crescita del 4,4 per cento nel 2022 e del 3,8 per cento nel 2023. Il Fondo stima anche un picco dell'inflazione mondiale all'8,8 per cento quest'anno, con un leggero rallentamento al 6,5 per cento il prossimo. (segue) (Was)