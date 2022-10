Usa: commissione 6 gennaio ha prove sufficienti per avviare indagini penali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vicepresidente della commissione d’inchiesta della Camera dei rappresentanti sull’assalto al Campidoglio del 6 gennaio 2021, Liz Cheney, ha dichiarato oggi che i parlamentari sono in possesso di prove sufficienti per chiedere l’avvio di indagini penali nei confronti di una serie di persone. Poco prima che la commissione votasse all’unanimità l’emissione di un mandato di comparizione nei confronti di Donald Trump, per interrogare l’ex presidente sul ruolo giocato nelle rivolte del 6 gennaio, la rappresentante repubblicana del Wyoming ha affermato che la commissione “ha avanzato una serie di proposte legislative tese ad evitare un nuovo 6 gennaio”. Durante l'udienza odierna sono stati presentati alcuni materiali consegnati dai servizi segreti, che avrebbero messo in guardia le autorità contro possibili episodi di violenza da parte dei manifestanti. (Was)