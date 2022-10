Veneto: Destro (Assindustria Venetocentro), cultura d'impresa è tramandare radici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le aziende italiane sono permeate dalla cultura del fare e dell'operosità del fare che nasce indietro nei tempi. Lo ha dichiarato questo pomeriggio Leopoldo Destro, presidente di Assindustria Venetocentro, durante la tavola rotonda organizzata in occasione delle iniziative di Padova Treviso Venezia Rovigo “Capitale della Cultura d’Impresa 2022”. "Cultura d'impresa quindi vuol dire avere il coraggio di capire quali sono le nostre radici e fare in modo che queste possano essere tramandate negli anni come un testimone che si passa in una staffetta tra le diverse generazioni che si susseguono. E questo avviene nelle nostre aziende, questo avviene quando c'è un passaggio generazionale da padre a figlio, questo avviene quando c'è un passaggio tra un manager e l'altro. Questo avviene quando c'è un passaggio di testimone tra tutti coloro che partecipano alla ricchezza della nostra azienda", ha aggiunto.(Rev)