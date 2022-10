Turchia: Erdogan, determinati a portare grano e fertilizzante russo ai Paesi poveri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Turchia è determinata a rafforzare l'accordo sul grano di Istanbul e a trasportare grano e fertilizzanti russi nei Paesi sottosviluppati. Lo ha detto oggi il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, in un incontro bilaterale con l’omologo russo, Vladimir Putin, a margine del sesto vertice della Conferenza sulle misure di interazione e rafforzamento della fiducia in Asia (Cica) nella capitale kazaka, Astana. L'incontro, fa sapere l’agenzia di stampa “Anadolu” è durato un'ora e mezza. Né la parte turca, né quella russa riferiscono che nell’incontro sia stata affrontata la questione della tregua in Ucraina. "Siamo determinati a rafforzare e continuare le esportazioni di grano nell'ambito dell'accordo di Istanbul e il trasferimento di grano e fertilizzanti russi ai paesi meno sviluppati attraverso la Turchia. È importante concentrarci sui Paesi poveri piuttosto che sui Paesi sviluppati", ha affermato Erdogan. Turchia, Onu, Russia e Ucraina hanno firmato un accordo a Istanbul il 22 luglio per riprendere le esportazioni di grano da tre porti ucraini sulle coste del Mar Nero, sospese dopo l'inizio della guerra Russia-Ucraina a febbraio. "Credo che i passi che la Turchia e la Russia faranno in questo processo disturberanno alcuni Paesi, ma renderanno felici i Paesi sottosviluppati", ha aggiunto. Il presidente turco ha detto che spera di incontrare di nuovo Putin a margine di un vertice a Samarcanda in Uzbekistan, a novembre. (Tua)