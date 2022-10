Spagna: riunione della rete consolare presieduta dall'ambasciatore Guariglia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatore d'Italia a Madrid, Riccardo Guariglia, ha presieduto oggi una duplice riunione riguardante la rete consolare in Spagna, alla quale hanno partecipato, dapprima, i capi degli uffici consolari di prima categoria (Barcellona e Arona), i due consiglieri del Consiglio generale degli italiani all'estero (Cgie) i tre presidenti dei Comitati degli italiani all'estero (Comites) presenti in Spagna (a Madrid, Barcellona, e Arona). La riunione è stata quindi allargata a tutti gli esperti delle diverse amministrazioni presenti in ambasciata e ai consoli onorari italiani in Spagna e Andorra (22 in tutto). Si è trattato della prima riunione presenziale di tale natura dopo la pandemia di coronavirus. Le riunioni in parola hanno rappresentato un'utile occasione per esaminare i problemi della collettività italiana residente in Spagna e ad Andorra e le modalità per accrescere coordinamento, cooperazione e sinergie tra tutti i partecipanti, anche nei settori della promozione economica e culturale, in un'ottica integrata di promozione del Sistema Italia nel suo complesso. (segue) (Spm)