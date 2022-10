Spagna: riunione della rete consolare presieduta dall'ambasciatore Guariglia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La rete consolare in Spagna ed Andorra assiste circa 250 mila connazionali residenti - la cui comunità registra un costante tasso di crescita che si attesta, nell'intero Paese, su una media del 5 per cento annuo, con punte, in alcune zone, che arrivano a superare l'8 per cento - oltre che e decine di migliaia di turisti che transitano annualmente nella circoscrizione di competenza. L'ambasciatore Guariglia ha ringraziato l'intera rete consolare "per il prezioso lavoro compiuto, da ultimo per assicurare un corretto svolgimento del voto in Spagna e ad Andorra alle elezioni politiche italiane", ed ha "incoraggiato tutti i partecipanti a sentirsi sempre più parte del Sistema Italia, anche in termini propulsivi di italianità, in raccordo con l'ambasciata". Il diplomatico ha altresì rivolto un invito ai tre Comites e ai due membri del Cgie a sentirsi anch'essi parte del Sistema Italia e, pertanto, a lavorare a stretto contatto con tutta la rete consolare e con l'ambasciata. (Spm)