Roma: Caudo-Biolghini (Rf), città ferma per lascito Raggi, noi lavoriamo per ripresa

Ex sindaco di Roma

20 luglio 2021

- In un giorno di ordinaria difficoltà per i romani che vogliono spostarsi, o che cercano di risolvere le difficoltà quotidiane, comprese quelle economiche di una crisi che morde sempre più verso gli strati medi della popolazione, la consigliera Virginia Raggi si è accorta della Roma che ci ha lasciato. Lo dichiarano, in una nota, Giovanni Caudo e Tiziana Biolghini, consiglieri capitolini di Roma Futura. "È facile dire che è passato già un anno dall'insediamento dell'amministrazione Gualtieri ma Roma non è solo una città complessa ma anche una città che ha subito cinque anni di governo grillino, che l'hanno fermata e fatta arretrare in tutti gli indicatori, da quelli sociali a quelli economici, che si misurano per comparare le città in Europa", spiegano. (segue) (Com)