Roma: Caudo-Biolghini (Rf), città ferma per lascito Raggi, noi lavoriamo per ripresa (2)

- "Roma ha bisogno di un lavoro politico, ma ancora di più amministrativo, costante e duro, da svolgere in silenzio ma facendo partecipare i cittadini e coinvolgendoli, con grande determinazione e in modo ordinato, per dare risposte concrete ai romani e contrastare le crescenti disuguaglianze. Roma può essere governata e in questi mesi ci sono state già evidenze di questa possibilità. L'amministrazione Gualtieri è al lavoro con questo spirito e questa lungimiranza e con i piedi ben dentro ai problemi quotidiani dei romani, e nel mentre sta programmando quello che succederà nei prossimi anni, facendo sinergia tra risorse speciali e risorse ordinarie. I romani hanno avuto fin troppa pazienza con la sindacatura Raggi, ora chiediamo alla Raggi di esercitare la stessa pazienza nel giudicare il lavoro altrui", concludono. (Com)