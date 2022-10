© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in LombardiaCOMUNEL’assessore alla cultura del Comune di Milano interviene alla conferenza stampa di presentazione del documentario Formidabile BoccioniMuseo del Novecento, Piazza Duomo, 8 (ore 10)Il sindaco di Milano Giuseppe Sala partecipa all'evento “Milano cresce, Milano aiuta”. Presenti anche gli assessori comunali e rappresentanti della Città Metropolitana.Teatro Lirico, via Larga, 14 (ore 15)REGIONEL'assessore all'ambiente e clima Raffaele Cattaneo, partecipa agli “Stati Generali Natura 2000. Forum sviluppo sostenibile”, durante l'incontro “Acqua e biodiversità in un clima che cambia, l'esperienza di Life Ip Gestire 2020”.Palazzo Lombardia, Piazza Città di Lombardia, Belvedere, 39° piano, (ore 9:30)Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana; l'assessore regionale agli enti locali, montagna e piccoli comuni, Massimo Sertori, e l'assessore regionale alle infrastrutture, trasporti e mobilità sostenibile, Claudia Maria Terzi, e il sottosegretario regionale con delega allo sport e grandi eventi, Antonio Rossi, visitano i territori delle province di Lecco e Bergamo per una serie di incontri che si inseriscono nel programma di visite nelle 'Aree Interne'. In particolare, domani sarà la volta dell'Area Interna Lario Orientale, Valle San Martino e Valle Imagna. Seguirà un punto stampa.Ex Campeggio Mexico, via Isella, Civate/Lc (ore 9:45) punto stampa a Calolziocorte, Monastero di Santa Maria del Lavello - via Padri Serviti, 1 (ore 11:45).L'assessore all'ambiente e clima Raffaele Cattaneo, partecipa al seminario, realizzato da Cisl Lombardia in collaborazione con EStà Economia e Sostenibilità nell'ambito del Forum per lo sviluppo sostenibile di Regione Lombardia, “La giusta transizione per l'automotive in Lombardia”.Palazzo Pirelli, Sala Gonfalone, via Fabio Filzi, 22 (ore 10)Il vicepresidente del Consiglio regionale della Lombardia, Carlo Borghetti, partecipa alla riunione del Coordinamento dei Presidenti delle Commissioni Politiche Europee dei Consigli regionali per fare il punto sulle misure necessarie per fronteggiare e contenere l’aumento dei costi energetici. Presenti il presidente del Consiglio regionale del Veneto e coordinatore della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, Roberto Ciambetti; il presidente del Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia e delegato per il Coordinamento, Piero Mauro Zanin e il presidente della commissione programmazione e bilancio del Consiglio regionale, Giulio Gallera.Palazzo Pirelli, 26° piano, via Fabio Filzi, 22 (ore 11)I consiglieri del Movimento Cinque Stelle Marco Fumagalli, Marco Degli Angeli, Dino Alberti e Simone Verni partecipano alla conferenza “Caro Bollette? Riprendiamoci i servizi pubblici – non abbandoneremo i cittadini in difficoltà”Palazzo Pirelli, Sala Giorno della Memoria, via Fabio Filzi, 22 (ore 11)L'assessore allo sviluppo Città metropolitana, giovani e comunicazione Stefano Bolognini, partecipa a “Io racconto la mia storia”, un evento gratuito dedicato agli studenti delle scuole secondarie superiori di secondo grado, organizzato e promosso dall'associazione Romeo Della Bella - Festival del Cinema Nuovo, in collaborazione con il Comune di Gorgonzola, Sala Argentia Cinema Teatro, Assohealth con Carola Salvato e Itinerari Paralleli.Sala Argentia - Cinema Teatro, via Matteotti, 30/ Gorgonzola (ore 12:15)L'assessore all'ambiente e clima Raffaele Cattaneo, partecipa al convegno “Valorizzazione dei rifiuti da costruzione e demolizione e buone pratiche di economia circolare”.Palazzo Lombardia, Auditorium Testori, Piazza Città di Lombardia, 1 (ore 12:30)L'assessore alle infrastrutture, trasporti e mobilità sostenibile Claudia Maria Terzi, partecipa al convegno dal titolo “Le imprese di Tpl tra le opportunità degli investimenti e il nodo dei ristori, della domanda e della crisi energetica”.Nme Arena Talk pad 10, Fiera Milano, S.s del Sempione, 28, Rho (ore 12:30)VARIEEY Mobility Summit, a cura di EY. Intervengono, tra gli altri, Ferruccio Resta, Rettore Politecnico di Milano, Arrigo Giana, Direttore Generale, ATM, Elisabetta Ripa, Amministratore Delegato, EnelX Way, Gabriele Benedetto, Ceo, Telepass; Armando Brunini, Ceso, SEA Milan Airports; Fulvio Lino Di Blasio, President, Venice Port Authority; Marco Piuri, Direttore Generale FNM e Amministratore Delegato TrenordNext Mobility Exhibition, Fiera Milano, S.s del Sempione, 28, Rho (ore 10)Convegno "Mobilità, sicurezza dei passeggeri, sostenibilità ambientale: l'innovativo sistema di sanificazione Pchs®". Partecipano rappresentanti delle istituzioni locali, esperti e ricercatori, e il professor Walter Ricciardi dell'Università Cattolica del Sacro Cuore.Palazzo Giureconsulti, Piazza dei Mercanti, 2 (ore 10)Conferenza stampa di presentazione del convegno sul turismo extralberghiero per presentare le opportunità imprenditoriali e di crescita del territorio. Presente il vicesindaco di Varese e assessore ai servizi per il turismo, Ivana PetrusinComune di Varese, Sala Matrimoni, via Luigi Sacco, 5, Varese (ore 10)L'amministratore delegato di A2a; Renato Mazzoncini, partecipa all'inaugurazione del nuovo impianto di trattamento della frazione organica dei rifiuti di Lacchiarella, che permette la produzione di biometano e il recupero di compost per l'agricoltura.Centro Integrato di Cascina Maggiore, località Cascina Maggiore snc, Giussago/Pv (ore 11)Inaugurazione del nuovo Campus Navigli della Polimi Graduate School of Management.Ripa di Porta Ticinese, 77 (ore 11)Conferenza stampa sulla mostra “La seduzione del bello. Capolavori segreti tra '600 e '700”.Museo Bagatti Valsecchi, via Gesù, 5 (ore 11:30)Convegno “Terezín, la rivolta dell'anima. Arte e cultura come resistenza all'oppressione”, introdotto da Raffaele Mellace e Bruno Dal Bon.Ridotto dei Palchi, Teatro alla Scala, via Filodrammatici, 2 (ore 16)Presidio di Azione, Italia Viva, Partito Democratico, +Europa, Alleanza Civica, Base Italia e Per l'Italia con l'Europa al fianco del presidio permanente della comunità ucraina.P.za del Duomo (ore 19)(Rem)