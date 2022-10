Veneto: Marinese (Confindustria Venezia-Rovigo), rappresentanza serve per avere sintesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi il tema della rappresentanza è importante: serve per concentrarsi ed avere una sintesi a livello locale, a livello regionale, a livello nazionale e anche a livello europeo. Lo ha dichiarato il presidente di Confindustria Venezia-Rovigo, Vincenzo Marinese, prendendo parte alla tavola rotonda dal titolo ‘Cultura d’impresa e sviluppo per la nostra comunità’ rispondendo ad una domanda relativa all'unione che avverrà fra la sai associazione e Assindustria Venetocentro. "Una rappresentanza non può pensare di ragionare soltanto in termini locali o localistici perché alla fine non raccoglie da una parte tutte le sensazioni delle imprese e dall'altra parte non soddisfa anche nelle relazioni industriali quelle che sono le esigenze delle imprese, che sono semplici", ha aggiunto. (Rev)