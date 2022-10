Usa: Biden incontra consiglieri economici, strategia amministrazione buona base per la crescita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha incontrato oggi la sua squadra economica, per un aggiornamento sulla situazione in cui versano l'economia globale e i mercati finanziari. Lo riferisce la Casa Bianca in una nota. Nonostante le pressanti sfide derivanti dall'inflazione galoppante, si legge nel documento, gli Stati Uniti rimangono "ben posizionati per mantenere la resilienza dell'economia e del mercato del lavoro". La strategia economica dell'amministrazione, secondo gli advisor, rappresenta una buona base per la crescita e gli investimenti.(Was)