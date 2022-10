Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inno nazionale ucraino cantato durante il sit-in “Project Mean contro la guerra in Ucraina. Non c'è vera pace senza verità, non c'è verità senza libertà", presso l’ambasciata della Federazione Russa in Italia. (Res)