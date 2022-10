Ucraina: Bonino, non siamo pacifisti neutrali, noi stiamo con Kiev

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Non siamo dei pacifisti neutrali che manifestano purché ci sia la pace ma sosteniamo l’Ucraina”: lo ha detto la leader di +Europa, Emma Bonino, a margine del sit-in “Project Mean contro la guerra in Ucraina. Non c'è vera pace senza verità, non c'è verità senza libertà", presso l’ambasciata della Federazione Russa in Italia, a Roma. “Vogliamo far sapere all’ambasciata russa, che si trova da queste parti – ed è la quarta o quinta volta che sto qua – che noi capiamo molto bene chi è l’aggressore”, ha aggiunto Bonino. (Res)