Libia: Mostafa Mihraje nuovo ambasciatore di Francia in Libia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il diplomatico francese Mostafa Mihraje è ufficialmente il nuovo ambasciatore di Francia in Libia. Lo ha reso noto lo stesso Mihraje, già console generale francese a Gedda, in Arabia Saudita, in un post su Twitter. “Felice della pubblicazione del decreto che mi nomina ambasciatore di Francia in Libia. Grazie al presidente Emmanuel Macron e alla ministra Catherine Colonna per la loro fiducia. Non vedo l’ora di iniziare”, ha scritto su Twitter. Mihraje prende il posto di Béatrice Le Fraper Du Hellen, designata capo servizio presso l’ufficio per le delle Nazioni Unite, le organizzazioni internazionali, dei diritti umani e della Francofonia per un periodo di prova di sei mesi. Dal 2011 al 2015, Mihraje ha servito come primo consigliere presso l’ambasciata di Francia in Giordania. (Res)