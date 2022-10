Veneto: Destro (Assindustria Venetocentro), visione d'insieme per affrontare presente e futuro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le sfide sono continue, lo abbiamo vissuto, noi abbiamo bisogno di vedere l'aspetto emergenziale e abbiamo bisogno di vedere l'aspetto strutturale e di pianificazione. Per farlo, è necessario essere assieme. Mettere assieme le forze, mettere insieme il know-how, le competenze, le idee, la progettualità è quello che ci ha spinto a fare questa unione. La visione d'insieme per affrontare il particolare ma anche la visione di lungo termine dev'esser quello che accompagna la crescita delle nostre associazioni e del nostro territorio". Lo ha dichiarato questo pomeriggio Leopoldo Destro, presidente di Assindustria Venetocentro, durante la tavola rotonda organizzata in occasione delle iniziative di Padova Treviso Venezia Rovigo “Capitale della Cultura d’Impresa 2022” rispondendo ad una domanda relativa all'unione che avverrà fra la sua associazione e Confindustria Venezia-Rovigo. (Rev)