Iraq: neo presidente Rashid incarica Al Sudani di formare nuovo governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il neo eletto presidente della Repubblica irachena, Abdul Latif Rashid, ha incaricato Muhammad Shia al Sudani, il candidato alla carica di primo ministro del più grande blocco parlamentare, di formare il prossimo governo. Lo riferisce l'agenzia di stampa irachena ufficiale "Ina". Dopo due turnazioni, i membri della Camera dei rappresentanti dell’Iraq hanno eletto oggi Rashid, membro attivo dell’Unione patriottica del Kurdistan (Puk) ed ex ministro delle Risorse idriche durante il governo di Nouri al Maliki, dal 2003 al 2010, nuovo presidente della Repubblica irachena al posto di Barham Salih, in carica dall’ottobre 2018. Nonostante i razzi precipitati stamane nella Zona verde di Baghdad, una cittadella fortificata sede di istituzioni e ambasciate, i deputati iracheni si sono riuniti, oggi, per eleggere un nuovo capo dello Stato, mentre il Paese continua ad assistere a una crisi istituzionale non ancora risolta dalle elezioni legislative anticipate del 10 ottobre dello scorso anno. Il presidente neoeletto ha vinto al ballottaggio con il capo dello Stato uscente, ottenendo 162 voti contro i 99 dell’avversario. (segue) (Irb)