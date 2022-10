Iraq: neo presidente Rashid incarica Al Sudani di formare nuovo governo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’elezione del presidente della Repubblica sembra rappresentare un primo passo positivo dopo mesi di stallo e tensioni. Per il primo ministro uscente, Mustafa al Kadhimi, si tratta di una delle “crisi politiche più difficili dal 2003”, l’anno dell’invasione degli Stati Uniti che pose fine al regime di Saddam Hussein. La crisi è culminata il 29 agosto con l’assalto del palazzo del governo da parte dei sostenitori del leader sciita Muqtada al Sadr e dei successivi scontri con le forze di sicurezza irachene e con le unità della Mobilitazione popolare sciita filo-iraniane, costati 33 morti e oltre 700 feriti. Le divergenze vedono contrapporsi il Movimento sadrista, da un lato, e il Quadro di coordinamento sciita (formazione politica che riunisce i partiti iracheni filo-iraniani) dall’altro. Il leader politico e religioso Al Sadr, a capo della fazione nota come Al Sairoon, alle elezioni di ottobre 2021 aveva ottenuto 74 seggi su 329, rendendo il suo partito la formazione politica più numerosa in parlamento, ma da allora non è riuscito a mettere insieme una maggioranza necessaria a formare un governo, rifiutando alleanze con i partiti sciiti filo-iraniani, in particolare con l’ex premier Nouri al Maliki. (Irb)