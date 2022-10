Ue: “Handelsblatt”, Bce discute modello picco tassi inferiore a quello previsto da mercato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca centrale europea (Bce) sta discutendo un nuovo modello economico che presuppone un picco dei tassi di interesse inferiore a quello previsto al momento sul mercato finanziario. È quanto rivelato da fonti informate sui fatti, come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”. Questo modello Target-Consistent Terminal Rate “potrebbe svolgere un ruolo importante nelle discussioni future” dell'Eurotower, secondo le fonti. Lo schema presuppone che la Bce debba aumentare il tasso sui depositi al 2,25 per cento per riportare l'inflazione nell'Eurozona al suo obiettivo del 2 per cento. Il modello di calcolo è ben al di sotto della stima del mercato finanziario per il tasso di interesse sui depositi della Bce. Gli investitori prevedono infatti un rialzo a poco più del 3 per cento per l'indicatore, attualmente dello 0,75 per cento. Come nota “Handelsblatt”, ciò suggerisce che l'autorità monetaria europea potrebbe considerare le pressioni inflazionistiche più moderate rispetto agli investitori. Ora, la Bce avrebbe accettato di prendere in considerazione il tasso di interesse indicato, ma avrebbe deciso di non utilizzarlo come previsione di politica monetaria, né nelle comunicazioni ufficiali. L'obiezione principale è che i modelli economici di recente avevano funzionato “piuttosto male”. Pertanto, vi sarebbe “scarsa fiducia in un indicatore che è finora al di sotto delle attuali stime del mercato finanziario”. L'Eurotower ha rifiutato di commentare queste indiscrezioni. (Geb)