Partecipate: Baglio-Melito (Pd), su Eur spa critiche liste Calenda ingenerose

Le critiche che arrivano oggi dai consiglieri della lista Calenda al precedente management di Eur Spa non solo sono ingenerose, ma non rispecchiano la realtà dei fatti. Allora vogliamo riportare alla memoria dei nostri colleghi alcuni dati che dimostrano come l'avvio del nuovo corso di gestione abbia dovuto affrontare un momento difficilissimo per l'economia cittadina e mondiale, caratterizzato dalla pandemia, e molti gap che hanno radici lontane nel tempo. Eppure, proprio grazie a quella gestione sono stati compiuti passi importanti in avanti. Lo dichiarano in una nota le consigliere capitoline Pd Valeria Baglio e Antonella Melito "Un dato su tutti: grazie alla ridefinizione dei canoni di affitto, in un momento complesso, molti locali commerciali hanno potuto sopravvivere e sono state salvate decine di posti di lavoro. Sempre sul fronte occupazione, il salvataggio di Luneur grazie al nuovo accordo di locazione ha permesso a 150 persone di conservare il posto di lavoro. Difficile imputare inoltre all'azione della guida dell'Amministratore Delegato Antonio Rosati, che è stata limitata nel tempo, difficoltà che invece avevano radici lontane. In quei mesi difficili per il Paese, La Nuvola è diventata un simbolo della lotta al Coronavirus, un punto di riferimento che ha consentito nell'hub temporaneo allestito al suo interno di somministrare oltre 650mila vaccini. E' importante ricordare, anche a chi contesta i costi di realizzazione di quell'opera, che l'idea iniziale che potesse vivere solo come centro congressi era una visione parziale del valore di quelle strutture, che invece rappresentano un assett culturale a servizio della città: nel corso del 2021 sono stati organizzati concerti, mostre, la manifestazione estiva del cinema sul lago, tutte con grande successo. Infine, vogliamo ricordare il riconoscimento internazionale all'ospitalità del summit G20 che ha raccolto encomi dal governo Draghi e da tutti i Paesi presenti. Questi sono i fatti, il resto sono critiche e polemiche sterili che non tengono conto della realtà", concludono.