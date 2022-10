Russia: vicepremier Khusnullin, governo assisterà evacuazione residenti di Kherson

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Federazione Russa ha deciso di organizzare l'assistenza per consentire l'evacuazione dei residenti della regione di Kherson verso altre aree amministrative del Paese. Lo ha affermato il vice primo ministro Marat Khusnullin. "In seguito all'appello del governatore ad interim della regione di Kherson della Federazione Russa, Vladimir Saldo, il governo ha deciso di organizzare l'assistenza per consentire la partenza dei residenti della regione verso altre aree amministrative del Paese", ha detto Khusnullin. (Rum)