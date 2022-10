Senato: Boccia (Pd), destra divisa non lascia presagire nulla di buono

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Siamo alla vigilia di scelte economiche difficili e se la legislatura inizia con queste fibrillazioni non oso immaginare cosa potrà accadere nelle prossime settimane quando bisognerà prendere decisioni delicate in Italia e in Europa”. Lo ha detto Francesco Boccia, senatore del Partito democratico e responsabile Regioni e Enti locali della Segreteria nazionale, a Sky Economia. “Se per un ministero si prendono a botte così - ha proseguito - chissà cosa faranno quando le scelte diventeranno ancora più complesse”. “Speriamo non facciano tanti danni sulle politiche sociali ed economiche”, ha aggiunto. (Rin)