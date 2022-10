G20: ministra Finanze indonesiana, nel mondo situazione pericolosa, serve risposta coordinata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il mondo è in “una situazione pericolosa: serve una risposta coordinata”. Lo ha detto la ministra delle Finanze indonesiana, Sri Mulyani Indrawati, durante una conferenza stampa organizzata a margine della ministeriale Finanze del G20 a Washington. “Molti Paesi del mondo stanno trovando crescenti difficoltà nell’elaborare una strategia di politica monetaria adeguata per contrastare le sfide che ci troviamo di fronte: dall’inflazione al rialzo dei prezzi energetici, fino all’instabilità politica acuita dalla guerra in Ucraina”, ha detto, aggiungendo che tutti questi fattori hanno contribuito a far salire l’inflazione e di conseguenza i tassi di interesse. “Si tratta di un rischio enorme per i Paesi che soffrono in termini di sostenibilità del debito pubblico”, ha concluso. (Was)