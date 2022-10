Libano: presidente Aoun, “accettiamo l'accordo con Israele sui confini marittimi”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Libano, Michel Aoun, ha annunciato stasera in diretta televisiva che il Libano accetta ufficialmente l'accordo sul confine marittimo con Israele. “Nella mia qualità di capo dello Stato (…) dichiaro che il Libano approva l'adozione della versione finale preparata dal mediatore statunitense (Amos Hochstein) per la demarcazione dei confini marittimi meridionali, in attesa della firma dei testi necessari, come da accordi presi”, ha detto Aoun. “Spero che questo sia un inizio promettente per gettare le basi per un rilancio economico di cui il Libano ha bisogno, completando l'esplorazione di petrolio e gas al fine di raggiungere la stabilità, la sicurezza e lo sviluppo”, ha aggiunto il presidente libanese. L’intesa “risponde alle pretese libanesi e preserva pienamente i nostri diritti”, ha aggiunto Aoun, sottolineando che il Libano “non ha concesso un solo chilometro a Israele” e ha ottenuto “l'intero campo di Qana, senza dover pagare alcun compenso, anche se l'intero campo non si trova nelle nostre acque”. Un risultato “storico” secondo il capo dello Stato, perché consente al Paese dei cedri di “recuperare un'area contesa di 860 chilometri quadrati”. Allo stesso modo, secondo Aoun, “i nostri confini territoriali non sono stati toccati” e “non è avvenuta alcuna normalizzazione con Israele”, dal momento che “non sono stati conclusi colloqui o accordi diretti con Israele”, ma sempre con la mediazione internazionale. (segue) (Lib)