Libano: presidente Aoun, “accettiamo l'accordo con Israele sui confini marittimi” (3)

- Il testo dell'accordo mediato dagli Stati Uniti tra Israele e Libano, che descrive una "risoluzione permanente ed equa per quanto riguarda la sua disputa marittima", è stato reso pubblico ieri mattina, mentre i ministri del governo israeliano dovevano discuterne e votarlo. Nel documento si legge: “Gli Stati Uniti comprendono che (Libano/Israele) è pronto a stabilire il proprio confine marittimo permanente e a concludere una risoluzione permanente ed equa in merito alla sua disputa marittima con (Israele/Libano)”. L'accordo si presenta sotto forma di scambi di lettere tra Stati Uniti e Libano e Usa e Israele, nonché lettere dal Libano e Israele all'Onu, depositando l'accordo sui confini marittimi, comprese le coordinate. Le parti hanno convenuto di non presentare ulteriori grafici o coordinate alle Nazioni Unite, emerge dal testo, e hanno concordato di incontrarsi nel prossimo futuro a Naqoura, ospitati dal personale dell’ufficio del coordinatore speciale delle Nazioni Unite per il Libano (Unscol). (Lib)