Germania: governo e Bundesbank annunciano azione congiunta contro l'inflazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro delle Finanze tedesco, Christian Lindner, e il presidente della Bundesbank, Joachim Nagel, hanno annunciato un'azione congiunta per combattere l'aumento dell'inflazione in Germania. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, il presidente del Partito liberaldemocratico (Fdp) e il banchiere centrale tedesco si sono espressi durante una conferenza stampa che hanno tenuto insieme a margine della riunione annuale del Fondo monetario internazionale (Fmi), in corso a Washington. “Quasi come un matrimonio, ma non siamo sposati”, ha affermato Lindner. Il ministro delle Finanze tedesco ha poi evidenziato che, “in questi tempi difficili”, la politica di bilancio e quella monetaria devono lavorare “di pari passo”. A sua volta, Nagel ha dichiarato che la Bundesbank prevede per la Germania un tasso di inflazione di oltre l'8 per cento e del 7 per cento nel 2023. La banca centrale tedesca ha dunque corretto nuovamente al rialzo le stime sull'indicatore. Lindner ha quindi sottolineato che combattere l'aumento dei prezzi è “la nostra massima priorità”. L'inflazione costituisce infatti “la più grande minaccia alle nostra fondamenta economiche”, secondo il ministro delle Finanze tedesco. Secondo Nagel, l'inflazione costantemente elevata è “il più grande distruttore di prosperità”. In una situazione del genere, ha proseguito il presidente della Bundesbank, la politica monetaria e quella di bilancio “devono essere alleate”. Per Nagel, infine, sono necessari ulteriori aumenti dei tassi di interesse da parte della Banca centrale europea (Bce) al fine di contrastare l'inflazione nell'Eurozona. (Geb)