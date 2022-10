Usa: assalto al Campidoglio, commissione d’inchiesta valuta mandato di comparizione per interrogare Trump

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La commissione d’inchiesta della Camera dei rappresentanti Usa sull’assalto al Campidoglio potrebbe emettere un mandato di comparizione nei confronti dell’ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, per interrogarlo sul ruolo che ha giocato nei fatti che hanno portato alle rivolte del 6 gennaio 2021. Una fonte anonima informata dei fatti ha riferito all’emittente “Nbc News” che il presidente della commissione, Bennie Thompson, ha introdotto questa possibilità all’udienza della commissione attualmente in corso. Il democratico del Mississippi avrebbe detto che i rappresentanti valuteranno “ulteriori indagini” durante l’udienza odierna. La commissione avrebbe portato delle prove che dimostrerebbero come Tom Fitton, consigliere informale di Trump, avrebbe consigliato all’ex presidente di dichiarare la sua vittoria alle elezioni del 2020, senza considerare i voti per corrispondenza. (Was)