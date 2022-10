Partecipate: al vaglio dell'Assemblea capitolina aumento capitale Eur spa ma è polemica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il piano industriale di Eur spa è stato presentato dalla società per un complessivo ammontare di circa 120 milioni di investimenti che si articolano in cinque anni, 2022-2027, lungo quattro linee di business: immobiliare, congressuale, i parchi e i giardini compreso il òlaghetto dell'Eur, riorganizzazione basata su efficienza e sostenibilità di lungo periodo. Il piano - ha spiegato Patané - riguarda una serie di azioni importanti, la prima delle quali che prevede un incremento di fatturato della società, in base a una prevedebile crescita del settore immbiliare, e per cui si contempla un rinnovo contrattuale sulle locazioni oggi troppo calmierate sulla base dell'attuale mercato". (segue) (Rer)