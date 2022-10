Partecipate: al vaglio dell'Assemblea capitolina aumento capitale Eur spa ma è polemica (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scopo dell'operazione "è rilanciare Eur spa e il totale degli investimenti di questo piano, dal 2022 al 2027, è di circa 120 milioni di cui 93 dovrebbero essere garantiti dall'aumento di capitale, già licenziato dal Mef e dalla giunta capitolina e oggi al vaglio dell'Assemblea capitolina, e 27 milioni proverranno da un flusso positivo della gestione reddituale che dovrebbe arrivare dall'azione positivadegli investimenti e dell'aumento di capitale", ha concluso l'assessore. Il via libera all'atto autorizza Roma Capitale a erogare 9,3 milioni di euro, pari al 10 per cento dell'aumento di capitale. Tuttavia diverse polemiche sono state sollevate dalle opposizioni e l'iter è stato rallentato. L'Assemblea capitolina è stata sospesa più volte, diverse le conferenze dei capigruppo che si sono riunite. Inizialmente si era prospettata l'ipotesi di andare in seconda convocazione domani per l'approvazione. Al momento però si stanno discutendo circa una quarantina di emendamenti e non è esclusa l'approvazione del documento nella tarda serata di oggi. (Rer)