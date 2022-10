Vaticano: in aula il video della Marogna che entra a casa di Becciu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante l'udienza odierna in Vaticano del processo sull'utilizzo dei fondi della Segreteria di Stato, il commissario della Gendarmeria Stefano De Santis è tornato anche sulla notte passata da Cecilia Marogna in casa del Cardinale Becciu. Il numero due della Gendarmeria ha commentato un video proiettato in aula in cui si vede la donna entrare a casa del porporato la sera del 17 settembre 2020 trascinandosi dietro un trolley. De Santis ha smentito la versione del cardinale, secondo la quale la donna fu ospitata a casa sua e in in hotel perché intimorita dal Covid, sottolineando che all'epoca non vi erano restrizioni e che la Marogna proprio in quei giorni aveva in diversi alberghi con i soldi della Segreteria di Stato". Il video ha mostrato la donna uscire nel pomeriggio del 18 settembre 2020 per versare 1000 euro sul suo conto e poi il rientro con un cabaret di pasticcini. (Civ)