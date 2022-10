Ucraina: Letta (Pd), saremo in ogni piazza in cui si chiede la pace senza equidistanze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito democratico sarà in ogni piazza in cui si chiede la pace in Ucraina senza equidistanze. Lo ha detto il segretario del Partito democratico, Enrico Letta, durante la manifestazione per l’Ucraina organizzata davanti all’ambasciata della Federazione Russa a Roma. “Vogliamo essere in ogni manifestazione dove c’è un urlo forte sulla fine della guerra e per la pace. Ovviamente non tutte le manifestazioni che non siano equidistanti ma che dicano con chiarezza che c’è un Paese, la Russia, che sta aggredendo un Paese e un popolo, l’Ucraina, che è l’aggredito”, ha detto Letta. “Difendiamo l’Ucraina, difendiamo la pace. Vogliamo la fine della guerra. In ogni piazza dove si chiede la pace e la fine della guerra ci saremo”, ha continuato il segretario del Pd. (Res)