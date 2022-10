Governo: Ciacciarelli (Lega), in Parlamento eletti di qualità che faranno contare il territorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ha inizio XIX Legislatura, e con essa l'impegno dei nostri parlamentari eletti della Lega, che, sono sicuro, daranno un contributo importante, portando avanti le istanze del nostro territorio. Lo dichiara, in una nota, il consigliere regionale del Lazio Pasquale Ciacciarelli (Lega). "Donne e uomini di qualità, delle istituzioni, da sempre con la gente e per la gente. I miei migliori auguri di buon lavoro ai senatori Claudio Durigon, Bongiorno e Paganella, a Nicola Ottaviani, Giovanna Miele, Federico Freni, Simonetta Matone e Antonio Angelucci. Abbiamo lavorato moltissimo sul territorio ed aver centrato la loro elezione ci riempie d'orgoglio poiché abbiamo portato sui tavoli che contano professionisti che faranno contare la loro esperienza e, soprattutto, il nostro territorio. È il momento della responsabilità e dell'azione, ed il nuovo governo di Centrodestra ha il compito di riportare investimenti, e supportare le nostre imprese e le famiglie", conclude. (Com)