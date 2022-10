Arabia Saudita: ministero Esteri, taglio di Opec+ è scelta unanime di sola natura economica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La decisione presa il 5 ottobre scorso da Opec+, l’alleanza che riunisce i membri del cartello petrolifero Opec (l’Organizzazione dei Paesi esportatori di petrolio) e Paesi indipendenti come la Russia, di tagliare la produzione di greggio di due milioni di barili al giorno, è stata presa all’unanimità dagli Stati membri del gruppo e si inserisce in un quadro meramente economico. È quanto dichiarato dal ministero degli Esteri dell’Arabia Saudita in un comunicato di risposta alle affermazioni che hanno definito la decisione presa la scorsa settimana “motivata politicamente”, e rappresenterebbe un modo per Riad di porsi contro gli Stati Uniti. “I risultati degli incontri di Opec+ sono il frutto del consenso tra gli Stati membri e non si basano su decisioni unilaterali”, ha chiarito l’Arabia Saudita, aggiungendo: “Questi risultati si basano esclusivamente su considerazioni economiche che tengono conto del mantenimento dell'equilibrio tra domanda e offerta sui mercati petroliferi”. (segue) (Res)