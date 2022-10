Rifiuti: assessora Roma, rapporto Acos certifica miglioramenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi la stampa dedica ampio spazio alla Relazione annuale dell'Agenzia Capitolina per il controllo della qualità dei servizi pubblici, un lavoro importante e prezioso che deve sempre servire da sprone per fare di più e meglio per le romane e i romani. I dati del sondaggio sulla qualità percepita che – voglio ricordarlo, risalgono ad aprile 2022 - fotografano un giudizio ancora insufficiente, ma si registrano miglioramenti rispetto al passato. Lo dichiara, in una nota, Sabrina Alfonsi, assessora di Roma Capitale al Ciclo dei rifiuti. "Nello specifico dei rifiuti, il rapporto indica un lieve aumento della raccolta differenziata, stimata al 45,9 per cento al termine di quest'anno, in crescita dello 0,3 per cento rispetto al 2021. Lo stesso vale per i servizi collegati alla raccolta, sia in termini di fruibilità che di decoro dei contenitori stradali dedicati alle singole frazioni,il cui giudizio complessivo sale dal 4,6 del 2021 al 4,9 del primo semestre di quest'anno". (segue) (Com)