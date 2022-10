Rifiuti: assessora Roma, rapporto Acos certifica miglioramenti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Rispetto alle diverse voci che compongono il servizio di pulizia stradale, si registra un miglioramento della valutazione complessiva, che passa dal da 4,7 del 2021 a 4,9 nel primo semestre 2022. Molto positivo il giudizio dell'Agenzia rispetto alla scelta fatta da questa Amministrazione di investire in impiantistica e di perseguire un grado di autonomia sufficiente a chiudere il ciclo dei rifiuti a Roma in modo sostenibile dal punto di vista economico e ambientale. Siamo consapevoli della necessità di migliorare la qualità del servizio ordinario reso ai cittadini, e a questo servirà il nuovo contratto di servizio con l'Azienda in via di approvazione. Con Ama stiamo lavorando al nuovo piano industriale per i prossimi anni, per adeguarlo agli obiettivi contenuti nel Piano Rifiuti. La strada davanti a noi è ancora lunga, e moltissimo il lavoro ancora da fare. Abbiamo sempre detto che il miglioramento sarà graduale ma inesorabile, e con il sindaco Roberto Gualtieri siamo determinati a portare Roma ai livelli che merita una capitale europea", conclude Alfonsi. (Com)