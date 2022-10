Cultura: cinema, festival e la grande musica sinfonica per il fine settimana a Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non solo grande cinema per questo fine settimana a Roma. Molteplici le proposte culturali che la Capitale offre a romani e turisti. Se all'Auditorium Parco della Musica si è aperto il sipario sulla kermesse dedicata al grande schermo, con anteprime, remake e incontri d'autore, su tutto il territorio capitolino, dal centro alla periferia, non mancano momenti di musica spettacolo e intrattenimento per grandi e piccini. Dal 14 al 16 ottobre la Biblioteca Laurentina di Roma, in piazzale Elsa Morante, ospita "Transizioni", il festival dedicato alla cultura della sostenibilità, sotto la cura scientifica del geologo Cnr, divulgatore scientifico e saggista Mario Tozzi. "Transizioni" vuole essere l’occasione per riflettere e costruire attraverso linguaggi diversi, una nuova consapevolezza culturale e ambientale e vedrà la partecipazione di Guido Barbujani, Lorenzo Baglioni, Maurizio de Giovanni, Ilaria Gaspari, Barbara Mazzolai, Alfonsina Russo, Edoardo Zanchini e i Têtes de Bois. Alla Casina di Raffaello, invece, in accordo con l’Ambasciata del Messico in Italia, si svolgerà lo speciale laboratorio condotto dall’artista Ana Quiroz dedicato a bambine e i bambini dagli otto anni in su, durante il quale potranno divertirsi nel realizzare e colorare un fantastico "Alebrijes" sperimentando la tecnica della cartapesta. L’attività creativa si svolgerà venerdì alle 16:45 e sabato alle 11:30 e alle 16:00. (segue) (Rer)