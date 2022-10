Cultura: cinema, festival e la grande musica sinfonica per il fine settimana a Roma (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Grande musica martedì 18 ottobre alle ore 20:30 (repliche il 20 ottobre alle 19:30 e 22 ottobre alle 18, Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone) con Sir Antonio Pappano che inaugurerà la stagione sinfonica 2022-2023 con uno dei massimi capolavori del teatro musicale del novecento "Elektra", tragedia in un atto di Richard Strauss e interpretazione moderna di un mito antico, per la prima volta in cartellone a Santa Cecilia, e per la prima volta diretta dal maestro Pappano. Grandi festeggiamenti, a Roma, per i 70 anni di Roberto Benigni con una mostra fotografica a lui dedicata ospitata alla Casa del Cinema fino al 13 novembre. Il prossimo 27 ottobre, infatti, l’eterno fanciullo del cinema italiano Roberto Benigni compirà 70 anni e la Casa del Cinema, per rendere omaggio ad uno dei più istrionici artisti del nostro panorama culturale, ne celebrerà il talento e la carriera ospitando la mostra fotografica "70volteRober70", una retrospettiva monografica con inedite immagini scattate nel corso degli anni dal fotografo di scena Mimmo Cattarinich. (segue) (Rer)