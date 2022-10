Cultura: cinema, festival e la grande musica sinfonica per il fine settimana a Roma (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un insieme di istantanee della lunga vita cinematografica di Benigni provenienti dal prezioso archivio dell’associazione culturale Mimmo Cattarinich, curatrice dell’evento, e presto destinate a catturare l’attenzione del pubblico della Casa del Cinema di Villa Borghese. Saranno invece la Quadriennale e Roma Culture, Sovrintendenza capitolina ai Beni culturali a presentare la seconda mostra della sezione Portfolio di "Quotidiana", un programma espositivo sull'arte italiana contemporanea. Fuori Roma è in programma a Viterbo dal 17 al 29 ottobre 2022 la nuova edizione dei "Pirati della Bellezza", festival della parola e del pensiero organizzato dal quotidiano online Tusciaweb diretto da Carlo Galeotti. Sono otto gli appuntamenti, tutti a ingresso gratuito, in programma nelle due settimane dell'evento nell'auditorium di Unindustria in via Faul 17. Ospiti alcuni nomi di punta del giornalismo e dell'attualità italiani: Pietro Grasso, Enrico Mentana, Aldo Cazzullo, Toni Capuozzo, Luca Telese, Giuseppe Cruciani, Pino Arlacchi, Vladimir Luxuria. (segue) (Rer)