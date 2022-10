Cultura: cinema, festival e la grande musica sinfonica per il fine settimana a Roma (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Infine, mentre si attendono le date del tour di Vasco Rossi, annunciate per l'estate 2023 a Roma, la Capitale ospiterà il prossimo 14 luglio Ligabue che porterà negli stadi italiani i suoi più grandi successi. Dal fronte cinema invece sarà il cantautore di Zocca protagonista al cinema con un'anteprima per tre giorni, il 14, il 15 e il 16 novembre con "Vasco live Circo Massimo": 140.000 persone che per due notti hanno scatenato l'entusiamo a Roma. (Rer)