Usa: causa per frode contro Trump Organization, ex presidente ha creato società omonima in Delaware

- Pochi giorni prima della causa legale per frode avanzata dall’ufficio del procuratore generale di New York nei confronti della Trump Organization, l’ex presidente Usa ha creato una nuova società omonima con sede in Delaware. Lo riferisce il “New York Times”, aggiungendo che la nuova azienda ha depositato i documenti necessari presso le autorità dello Stato di New York il 21 settembre, lo stesso giorno dell’avvio della causa, chiedendo di essere riconosciuta come “la seconda Trump Organization”. La procuratrice generale, Letitia James, ha dichiarato in una nota che dall’avvio della causa, l’ex presidente e la sua azienda “hanno continuato a portare avanti le stesse pratiche fraudolente, tentando di evadere dalle proprie responsabilità”. Alina Habba, una degli avvocati dell’ex presidente, ha commentato brevemente, affermando che la Trump Organization “ha dimostrato più volte di non voler fare nulla di illecito”. (Was)