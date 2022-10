Municipio Roma III: presidente, buon lavoro a nuova capogruppo Pd Simona Sortino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Paolo Marchionne, presidente del Municipio Roma III, in una nota dichiara: "Ringrazio la consigliera Federica Rampini per l'impegno profuso in questi mesi di governo del territorio, certo che sarà una preziosa risorsa a disposizione della maggioranza per gli anni a venire. Buon lavoro alla nuova capogruppo del Partito democratico Simona Sortino, che saprà rafforzare il ruolo del Pd e l'azione della coalizione di centrosinistra che oggi è tornata a contare anche sul pieno apporto di Sinistra civica ecologista", conclude. (Com)