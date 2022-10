Imprese: Beretta, da oggi rinnovato il sito internet e il configuratore di arma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Beretta diventa sempre più tua”. Dal 13 ottobre sono online due novità che sapranno stupire e far vivere un'esperienza ancora più coinvolgente: il rinnovato sito internet e il configuratore di arma. Si tratta di due strumenti innovativi che Fabbrica d’armi Pietro Beretta Spa mette a disposizione dei propri clienti per essere sempre più vicina e corrispondente ai loro desideri. “Negli ultimi anni il sito Beretta.com è diventato familiare, è stato consultato milioni di volte per sognare quel fucile o quella pistola tanto desiderati; o per essere aggiornati su tutte le novità dell’Azienda. Oggi tutto questo cambia. In meglio”, si legge nella nota di Beretta. Grazie a un nuovo design contemporaneo e innovativo, alla navigazione semplificata e più immediata. E al link diretto con la “tua” casa, MyBeretta: un luogo dove trovare tutti i servizi che Beretta ha pensato per far vivere appieno a ciascuno la propria passione. Come, tra le varie cose: registrare la garanzia, avanzare richieste di supporto, ottenere il certificato di precisione della BRX1, scaricare manuali e cataloghi. Ed è per questo motivo che grazie al nuovo sito è possibile approfondire meglio tutte le specifiche prodotto; confrontare le caratteristiche tecniche tramite una semplice tabella; esplorare una rinnovata area riservata a quelle tecnologie che rendono unici e inimitabili i prodotti Beretta; navigare agilmente fra le pagine di "famiglia" nelle quali scoprire tutte le caratteristiche di ogni arma, anche grazie alla possibilità di accedere al catalogo. Completano l'offerta le sezioni dedicate a novità ed eventi. La passione senza più nessun confine: che sia Caccia, Tiro o Tattico. Anche la sezione dedicata all’e-Store cambia volto con le stesse caratteristiche di semplicità e immediatezza del sito: acquistare sarà più coinvolgente e divertente. (segue) (Rin)