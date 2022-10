Imprese: Beretta, da oggi rinnovato il sito internet e il configuratore di arma (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Altra grande novità, grazie a un'innovativa tecnologia 3D, ora è anche possibile configurare “a puntino” la prossima arma Beretta. Questa è l’essenza del configuratore: si tratta di uno strumento tecnologicamente molto avanzato tramite cui esplorare tutta la gamma prodotto. Tramite dettagliatissimi rendering è possibile configurare, ruotare e scoprire tutti i componenti e le tecnologie dei prodotti Beretta. Per un'esperienza più immersiva c'è la modalità "Cinema": è come se l'arma uscisse dallo schermo. Al termine del percorso, si può salvare la configurazione nell'area riservata MyBeretta, confrontarla con altre già realizzate e condividere il tutto con gli amici tramite social. Ma anche, e soprattutto, rivolgersi direttamente al proprio armiere di fiducia o trovane uno per procedere all'acquisto in modo immediato e senza sorprese (questo servizio, all'avvio, sarà attivo solo per l'Italia). Il configuratore Beretta va on line con la famiglia dei semiautomatici, ma presto si aggiungeranno anche BRX1, Sovrapposti, Paralleli e Pistole. (Rin)