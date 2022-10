Germania: Merkel, non mi pento delle decisioni sul gas russo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex cancelliera tedesca, Angela Merkel, ha dichiarato di non pentirsi delle decisioni che assunse da capo del governo federale di fare affidamento sulle forniture di gas dalla Russia per l'approvvigionamento di energia della Germania. È quanto riferisce il quotidiano “Bild”. Secondo Merkel, con il graduale abbandono del nucleare e del carbone nel suo Paese, il gas era necessario per un periodo di transizione fino a quando non fosse stata disponibile una fornitura di energie prive di CO2. Pertanto, era “molto razionale e comprensibile” acquistare gas dalla Russia in quanto più economico del gas naturale liquefatto (Gnl) di Stati Uniti, Arabia Saudita o Qatar. Inoltre, come evidenziato dall'ex cancelliera, Mosca è stata per la Germania “un fornitore di gas affidabile anche durante la Guerra fredda”. Merkel ha poi aggiunto di non aver “mai” creduto al “cambiamento attraverso il commercio”. Si tratta della politica che la Germania ha perseguito per anni nei confronti della Russia, con l'obiettivo di avvicinarla all'Occidente e di promuovervi le riforme mediante le relazioni commerciali. Per Merkel, “qualcosa come il cambiamento attraverso il commercio” non c'è, mentre esiste “connessione attraverso il commercio”. Sulle forniture di gas russo alla Germania, Merkel ha, infine, dichiarato: “Non mi pento affatto di nessuna decisione, perché credo che dal punto di vista dell'epoca fosse ciò che era giusto fare”. (Geb)