Usa: elezioni, Casa Bianca conferma modifiche alla squadra di comunicazione

- La Casa Bianca ha fatto una serie di modifiche alla squadra di comunicazione del presidente Joe Biden, in vista delle elezioni di medio termine in programma il mese prossimo. Alcuni funzionari hanno confermato alcuni cambiamenti e promozioni all’interno dello staff che si occupa della comunicazione della Casa Bianca. Jennifer Molina, che finora ha servito come direttrice per le coalizioni dei media, è stata promossa all’incarico di vice direttrice per la comunicazione. Andrew Bates, che finora ha lavorato come vice portavoce della Casa Bianca, diventerà consigliere per le comunicazioni sulla risposta strategica. All’incarico di vice della portavoce Karine Jean-Pierre sarà nominata Emilie Simons, mentre Michael Kikukawa diventerà assistente della portavoce. “Siamo fortunati ad avere professionisti di questo calibro alla Casa Bianca, lavorando ogni giorno per i cittadini”, ha scritto su Twitter il capo di gabinetto di Biden, Ron Klain. (Was)