Ucraina: governatore repubblica di Donetsk, risposta delle forze russe porta ad un punto di svolta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La risposta delle truppe russe sta portando “ad un punto di svolta nella liberazione del territorio della repubblica popolare di Donetsk”. Lo ha dichiarato il governatore della repubblica popolare filorussa di Donetsk, Denis Pushilin, al canale televisivo “Rossija 24”. "E’ in arrivo una svolta perché ora vengono utilizzate sempre più forze, anche quelle mobilitate che sono ancora in fase di addestramento e coordinamento. Ma questo già ora ci permette di avviare una pianificazione più precisa delle prossime operazioni per liberare i nostri insediamenti", ha detto Pushilin in riferimento al terreno guadagnato dalle forze ucraine nei combattimenti.(Kiu)